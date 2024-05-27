Актрису Искандер приговорили к 6,5 года колонии

Первомайский районный суд Пензы приговорил актрису Рамилю Искандер (Хисамову) к 6,5 года колонии за покушение на сбыт наркотиков, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Хисамовой окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал судья.

Суд признал актрису виновной в покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и покушении на сбыт наркотиков в значительном размере организованной группой. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, в ходе обысков в доме Искандер в Новой Москве и в автомобиле было обнаружено и изъято около 2 кг мефедрона.

Рамиля Искандер была задержана 29 августа 2023 года, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Двое других фигурантов дела - Владимир Холькин и Ярослав Шалев - приговорены к пяти с половиной годам и пяти годам колонии строгого режима соответственно.

Искандер является заслуженной артисткой России, снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте "Царь" Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.