Иностранец наехал на российских полицейских на авто и получил срок

В Мурманске суд приговорил к двум годам и восьми месяцам лишения свободы 48-летнего гражданина Узбекистана, пытавшегося задавить полицейских на машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранец признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в феврале на улице Баумана осужденный, желая избежать наказания за нарушение миграционного законодательства, наехал на сотрудников МВД при попытке скрыться от них на автомобиле.

Ранее стало известно, что в Магадане суд оштрафовал 37-летнюю жительницу Сочи, которая расцарапала руки двоим полицейским в аэропорту города.