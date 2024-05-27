В Коми мужчина напал с ножом на сотрудницу службы доставки

Правоохранители в Коми расследуют уголовное дело по факту убийства 31-летней сотрудницы службы доставки в Сыктывкаре. Напавший на погибшую мужчина арестован, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Коми.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщили в ведомстве.

Мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение. Отмечается, что суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уточняется, что 35-летний мужчина, находясь в помещении службы доставки на Тентюковской улице, несколько раз ударил сотрудницу ножом в область шеи, головы и грудной клетки. Пострадавшую доставили в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, на следующий день женщина умерла от полученных травм.