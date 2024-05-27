МВД РФ объявило в розыск замглавы генштаба ВСУ

В России объявили в розыск заместителя главы генштаба ВСУ Владимира Горбатюка. Информация об этом размещена в базе Министерства внутренних дел РФ. Из нее следует, что украинского военного разыскивают по уголовной статье. По какой именно - не сообщается.

«Горбатюк Владимир Дмитриевич. 19.02.1982. Разыскивается по статье УК», - указано в базе МВД России.

Также в розыск объявлен и бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский.

МВД России объявило в розыск замглавы офиса президента Украины

Напомним, ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. В марте СК РФ предъявил ему заочное обвинение. По данным следствия, военачальник занимался подготовкой вооруженных формирований, которые обстреливали населенные пункты в ДНР и ЛНР.