Подросток съел бутерброд и попал в реанимацию в Петербурге

В Петербурге подросток попал в реанимацию после завтрака бутербродом
Во Фрунзенском районе Петербурга 16-летний подросток попал в реанимацию, позавтракав бутербродом.
Об этом стало известно 78.ru.
Отмечается, что медики диагностировали у него отравление неизвестным веществом.
Состояние подростка оценивается как тяжёлое.
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