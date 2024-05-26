Подросток съел бутерброд и попал в реанимацию в Петербурге

Во Фрунзенском районе Петербурга 16-летний подросток попал в реанимацию, позавтракав бутербродом.

Об этом стало известно 78.ru.

Отмечается, что медики диагностировали у него отравление неизвестным веществом.

Состояние подростка оценивается как тяжёлое.

Ранее иммунолог-пульмонолог, функциональный диагност, педиатр ММА им. Сеченова кандидат медицинских наук Наталья Лозко рассказала о лекарствах, которые стоит взять для дачной аптечки.