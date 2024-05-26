Автомобиль выехал на летное поле Пулково перед самолетом

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями о выезде автомобиля на летное поле перед движущимся самолетом в аэропорту Пулково. Самолет смог остановиться в 50 м от автомобиля, столкновения не произошло, сообщили в пресс-службе ведомства.

"26 мая 2024 года технический работник авиакомпании Nordwind выехал на своем автомобиле на летное поле аэропорта Пулково перед самолетом рейса Кострома - Санкт-Петербург. Борт следовал на стоянку и остановился в 50 метрах от автомобиля. Все пассажиры благополучно высажены, пострадавших и ущерба нет", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что, по предварительным данным, у работника не было разрешения на управление транспортным средством на территории летного поля.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры.