Ребенок получил травму на аттракционе в торговом центре Москвы
На пятилетнего мальчика, находившегося в детской игровой зоне, упал элемент конструкции, ребенок получил травмы. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
Инцидент произошел в игровой зоне торгового центра на шоссе Энтузиастов.
«Мальчик 2019 г.р. доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении прокуратуры.
Надзорное ведомство также опубликовало фото с места происшествия. На снимках видна оторвавшаяся часть аттракциона.
О состоянии пострадавшего ребенка не сообщается. Началась процессуальная проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Ранее в Ейске три ребенка получили травмы на экстремальном аттракционе.
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