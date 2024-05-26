Ребенок получил травму на аттракционе в торговом центре Москвы

На пятилетнего мальчика, находившегося в детской игровой зоне, упал элемент конструкции, ребенок получил травмы. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

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Инцидент произошел в игровой зоне торгового центра на шоссе Энтузиастов.

«Мальчик 2019 г.р. доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство также опубликовало фото с места происшествия. На снимках видна оторвавшаяся часть аттракциона.

О состоянии пострадавшего ребенка не сообщается. Началась процессуальная проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее в Ейске три ребенка получили травмы на экстремальном аттракционе.