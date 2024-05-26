В Массачусетсе мужчина ранил ножом четырех девочек в кинотеатре

Безбилетник на киносеансе в американском штате Массачусетс ранил ножом четырёх девочек.

Об этом сообщила полиция городка Брэйнтри.

«Ничего не говоря, он неожиданно набросился с ножом на четырёх молодых представительниц женского пола», — приводит сообщение РИА Новости.

Мужчина попал в аварию при попытке уйти от погони.

Ранее в США в результате стрельбы во время вечеринки для будущей матери в Нью-Йорке погиб один человек, ещё трое пострадали.