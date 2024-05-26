Названа причина задержания советника губернатора Орловской области

Раскрыта причина задержания советника губернатора Орловской области. Следствие считает, что Сергей Лежнев украл 75 миллионов рублей, выделенных при строительстве Красного моста в Орле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Telegram-канал «Советник Лежнев»

В отношении Лежнева возбуждено уголовное дело по статье о хищении в особо крупном размере. В понедельник, 27 мая, ему будет избрана мера пресечения.

По информации авторов канала, строительство моста обошлось в два миллиарда рублей. После его открытия конструкция простояла пять дней и обрушилась.

Задержан советник губернатора Орловской области

Ранее сообщалось, что советника губернатора Орловской области задержали после того, как его подельник — подрядчик и гендиректор белгородской компании ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов — дал показания против Лежнева.