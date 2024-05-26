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В Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов СВО

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет о расследовании случившейся массовой драки в Башкирии, в которой напали на двух участников спецоперации. Эту информацию передали СК РФ в телеграм-канале.

В Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов СВО
© ФедералПресс / Екатерина Сумина
«Председатель СК России поручил доложить о расследовании обстоятельств массовой драки в Республике Башкортостан», – говорится в публикации.

Согласно сообщению, в социальных сетях появилась информация о нападении на двух участников специальной военной операции в одном из населенных пунктов Башкирии. Предварительно, местные жители вступились за участников спецоперации, что привело к массовой драке.

По данным МВД по Башкирии, конфликтная ситуация, переросшая в драку между руководством одного из кафе и посетителями, произошла в Илишевском районе республики.

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Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 213 частью 2 УК РФ (хулиганство). Ведомство информирует, что руководитель СУ СК России по Республике Башкортостан Владимир Архангельский представит доклад в центральный аппарат ведомства о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что тюменская полиция задержала хулиганов, которые напали на бойца СВО. Мужчина, ударивший военного бутылкой по голове, принес извинения.

Происшествия
Владимир Архангельский
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
Челябинск
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