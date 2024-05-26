Экс-вагнеровцы устроили драку со стрельбой в Челябинске

В Челябинске бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» устроили массовую вооруженную потасовку из-за девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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В материале отмечается, что во время вечерней прогулки девушки и ее возлюбленного, на пути им повстречался бывший бойфренд подружки. Между ними возникло недопонимание, парни втянулись в драку. Позднее девушка позвонила своему папе, который ранее служил в ЧВК «Вагнер». Он посчитал важным заступиться за дочку и пригласил ее бывшего на разговор. Туда же он пригласил нескольких своих сослуживцев. Молодой человек также привел друзей. Разговор скоро перерос в массовую драку, победу в которой одержали вагнеровцы.Однако, когда разборки подходили к завершению, к проигравшей стороне приехало вооруженное травматическими пистолетами подкрепление. Членам ЧВК пришлось ретироваться. К месту прибыли сотрудники полиции.Правоохранители задержали троих молодых людей, один из них оказался несовершеннолетним. Отмечалось, что после драки нескольким ее участникам потребовалась медицинская помощь.