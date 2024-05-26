Советника губернатора Орловской области задержали

Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова, задержан. Об этом сообщает издание «Орловские новости» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что 24 мая советник губернатора опубликовал в своем Telegram-канале последний пост. Что конкретно ему вменяют, выяснить не удалось. Сейчас Лежнев доставлен в Орел и находится в изоляторе временного содержания.

По информации издания, последние полтора года Лежнев занимался волонтерской работой по доставке гуманитарных грузов из Орловской области российским бойцам в зону проведения специальной военной операции.

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