Советника губернатора Орловской области задержали

"Орловские новости": советника губернатора региона Лежнева задержали
Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова, задержан. Об этом сообщает издание «Орловские новости» со ссылкой на источники.
Отмечается, что 24 мая советник губернатора опубликовал в своем Telegram-канале последний пост. Что конкретно ему вменяют, выяснить не удалось. Сейчас Лежнев доставлен в Орел и находится в изоляторе временного содержания.
По информации издания, последние полтора года Лежнев занимался волонтерской работой по доставке гуманитарных грузов из Орловской области российским бойцам в зону проведения специальной военной операции.
Задержанный по подозрению в получении взятки замглавы Кубани подал в отставку
26 мая замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов подал в отставку. Его задержали 24 мая по подозрению в получении крупной взятки. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, его заместитель написал заявление по собственному желанию и губернатор принял документ.
24 мая Мещанский районный суд Москвы арестовал старшего брата главы республики Ингушетии Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве.