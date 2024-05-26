Ребенок погиб на отдыхе в Сочи

В Сочи 6-летний мальчик наткнулся на ручку натяжителя сетки на теннисном корте и распорол живот. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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Инцидент произошел накануне на территории санатория «Электроника». Семья с ребенком пришла на теннисный корт.

Взрослые начали партию в теннис, мальчик играл и бегал рядом. В ходе игры малыш поранил живот. Родители отнесли сына в медпункт санатория с проникающей раной. Врачи не смогли его спасти, отметили журналисты.

В интервью каналу 34-летний отец погибшего заметил, что «у него много вопросов к правилам безопасности и действиям сотрудников санатория».

Ранее сообщалось, что на Кубани 6-летний мальчик погиб от ножевого ранения во время игры с 9-летней сестрой.