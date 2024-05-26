В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в железнодорожный мост

В Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» врезался в опору железнодорожного моста. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов главный».

По его данным, в воскресенье днем сухогруз «Зеленга» потерял управление и врезался в участок железнодорожного моста близ проспекта Сиверса.

Канал опубликовал видео ЧП. На судне видны повреждения рубки.

«Баржа в мост врезалась только что», — говорит автор ролика.

Свидетели инцидента говорят, что этот участок моста не поднимается. Подъёмный мост, где проходятся корабли, находится правее.

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Сейчас «Зеленгу» отбуксировали к набережной. По данным канала «Ростов главный», возможно, конструкции моста придётся проверить специалистам, что может повлиять на график движения поездов.

Канал «Новости Ростова» со ссылкой на МЧС пишет, что сухогруз прошел в несудоходный пролет моста из-за отказа рулевого управления. Пострадавших нет, движение судов не перекрыто.