Названа предварительная причина столкновения судов на Неве

Столкновение двух пассажирских теплоходов под Литейным мостом Санкт-Петербурга произошло, по предварительной информации, в результате резкого торможения одного из судов. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управление на транспорте СК России. Там подтвердили отсутствие жертв и пострадавших в ходе этого инцидента.

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"Со слов очевидцев судно "Соларис" резко затормозило перед идущим на него судном, чтобы избежать столкновения, в связи с чем его водой прибило к "Чайке", - говорится в сообщении. Нанесенный судам ущерб устанавливается.

Напомним, ночью 25 мая под Литейным мостом на Неве теплоход "Соларис" навалился на теплоход "Чайка". Об инциденте правоохранители узнали из сообщений СМИ.

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

В свою очередь Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров.