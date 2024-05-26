В Архангельске загорелся деревянный многоквартирный дом

Пожар возник в деревянном многоквартирном жилом доме в Архангельске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Улица Пирсовая, дом №39, - пожар в многоквартирном жилом доме. Ранг пожара - 1-бис. Дом деревянный", - сказали в пресс-службе.

Позже в пресс-службе сообщили об обнаружении погибшего мужчины при пожаре.

В 21:58 мск пожар локализовали, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил один из трех подъездов и кровлю деревянного строения. Эвакуированы 12 человек, в том числе 2 ребенка.

В новость внесены изменения (22:10 мск) - добавлена информация о погибшем.