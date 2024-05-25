На западе Индии при пожаре в игровой зоне погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек, в том числе несколько детей, погибли при пожаре в штате Гуджарат. Как сообщил журналистам главный министр штата Бхупендра Патель, пламя охватило популярную у местных жителей игровую зону в Раджкоте.

"Спасательная операция продолжается. Пожар под контролем. Мы пытаемся извлечь как можно больше тел. На данный момент около 20 тел извлечены и отправлены в больницу для дальнейшего расследования", - приводит слова Пателя телеканал NDTV.

Министр также отметил, что причины возгорания пока неизвестны. Начато расследование.

При этом, как сообщает газета Hindustan Times, большинство погибших - дети. Из-за огня крыша ангара, где располагалась игровая зона, рухнула. Пожарные опасаются, что под обломками еще остаются тела погибших.

На месте возгорания работают несколько пожарных расчетов. Пострадавшие доставляются в городские больницы.