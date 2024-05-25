Стали известны подробности о стрелявшем в сотрудников полиции в Петербурге

В Санкт-Петербурге вооруженный правонарушитель выстрелил в сотрудников полиции, прибывших на место происшествия, и скрылся в квартире. Об этом сообщает МВД Медиа.

Согласно информации ведомства, правоохранителям поступил звонок о вооруженном конфликте. Отмечалось, что стрельба, скорее всего, ведется из травматического оружия в квартире на Народной улице, дом 5.

«Увидев стражей порядка, злоумышленник произвел выстрелы в их сторону», — отмечается в материале.

Как пояснили в министерстве, после стрельбы он заперся в квартире. В настоящее время полиция в кооперации с Росгвардией прилагают меры по задержанию вооруженного злоумышленника.

По версии источников местной газеты «Фонтанка», ссора между двумя неизвестными людьми вспыхнула из-за замечания по поводу курения в общественном месте, сделанного незадолго до этого.

Перед этим в Невском районе Санкт-Петербурга местный житель открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Сейчас с ним ведут переговоры силовики.