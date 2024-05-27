В Тихом океане произошло мощное землетрясение

Близ берегов островного государства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение. Мощность подземного толчка была весьма значительной.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,6. Удар был зафиксирован в 23.47 по московскому времени 26 мая в 191 километре к северу от столицы Тонга города Нукуалофа. Глубина очага составила порядка 140 километров.

Информация о разрушениях, жертвах, пострадавших пока не поступала. Не объявлялась и угроза цунами.

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