В России одному из двух самых мощных атомоходов мира пришлось уступить животному
Экипажу российского атомного ледокола «Урал» пришлось уступить упрямому медведю. Об этом сообщается в Telegram-канале «Атомфлот».
По сообщению авторов канала, животное бежало перед атомоходом и отказывалось уходить в сторону от маршрута судна, несмотря на сигналы «Урала». В итоге ледокол смог продолжить движение по курсу лишь после того, как хищник перешел на другую льдину.
«Урал» — один из двух самых мощных ледоколов мира, его мощность составляет 60 МВт, а полное водоизмещение превышает 33 тысячи тонн.
Атомный ледокол «Урал» вышел в первый рабочий рейс
Ранее экипажу российского атомного ледокола «Ямал» удалось снять играющих белых медведей.
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