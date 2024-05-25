Экипажу российского атомного ледокола «Урал» пришлось уступить упрямому медведю. Об этом сообщается в Telegram-канале «Атомфлот».

По сообщению авторов канала, животное бежало перед атомоходом и отказывалось уходить в сторону от маршрута судна, несмотря на сигналы «Урала». В итоге ледокол смог продолжить движение по курсу лишь после того, как хищник перешел на другую льдину.

«Урал» — один из двух самых мощных ледоколов мира, его мощность составляет 60 МВт, а полное водоизмещение превышает 33 тысячи тонн.

Атомный ледокол «Урал» вышел в первый рабочий рейс

Ранее экипажу российского атомного ледокола «Ямал» удалось снять играющих белых медведей.