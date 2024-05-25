В Краснодаре во время последнего звонка ветер сорвал крышу со школы

ЧП произошло сегодня утром в краснодарской школе № 29, расположенной недалеко от центра города во время подготовки к последнему звонку. Об этом в своем Telegram-канале Сообщил мэр столицы Кубани Евгений Наумов.

© Telegram-канал Евгения Наумова

"Сильный ветер внес коррективы в этот праздник. В школе №2 9 по улице имени Рылеева сорвало часть кровли. Хоть это и произошло до начала торжественной линейки, но есть и пострадавшие",- написал глава Краснодара.

По словам Наумова в данный момент медики оказывают им помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели.