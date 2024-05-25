В 47 субъектах России введен противопожарный режим

В 47 субъектах России введен особый противопожарный режим, при этом около 25 тысяч населенных пунктов страны находятся под угрозой перехода огня из леса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ со ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова.

Куренков сообщил, что органы государственной власти и местного самоуправления устанавливают дополнительные требования пожарной безопасности. Среди них запрет гражданам посещать леса и разводить костры.

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По словам главы МЧС, эти меры введены для защиты от огня самих граждан и их имущества. Пресс-служба отметила, что пожароопасный сезон открылся в 85 регионах из 89 существующих, на их территории потушили 25 тысяч возгораний.

Ранее спасатели рассказали об угрозе штрафа в размере 15 тысяч рублей за опасные шашлыки.