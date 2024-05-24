Мужчина вонзил нож в голову полицейского в Петербурге

Медики Петербурга спасли полицейского, которого серьезно травмировали ножом. Об этом сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на нейрохирурга НИИ им. Джанелидзе Константина Тюликова.

По словам специалиста, мужчину ударил ножом в голову нездоровый человек. Сотрудника МВД госпитализировали и провели все необходимые исследования. Из результатов медики сделали выводы о том, что пациент находится в крайне тяжелом состоянии.

Врач подчеркнул, что нож проник до середины головного мозга. Несмотря на это, ущерб для здоровья и сознания человека был минимальным. Такая ситуация, по мнению специалиста, делает случай уникальным.

«Необходимую операцию в кратчайшие сроки и в оптимальном объеме выполнили доктора дежурной службы, и пациент пошел на поправку», – поделился Тюликов.

На данный момент пациент еще находится в медучреждении, но ему лучше. Он уже может передвигаться и делать повседневные дела.