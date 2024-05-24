Российская таможня помешала вывезти на Украину установки для сброса ракет

Российская таможня помешала вывезти на Украину военное оборудование, об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы, передает РИА Новости.

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«Установки для сброса ракет военной авиацией не позволили вывезти на Украину таможенники», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что переправить оборудование пытались двое граждан России и двое — Грузии по указанию иностранных координаторов. В отношении двух россиян, супругов из Москвы, возбуждены уголовные дела по делу о попытке контрабанды, им грозит до 12 лет тюрьмы.

В ФТС пояснили, что москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, после чего иностранцы транспортировали их в Грузию. Изъято 12 таких предметов. Половину перехватили на пункте пропуска Верхний Ларс в микроавтобусе, остальные в мастерской.

В феврале в Забайкальском крае таможенники обнаружили на железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) форму для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в грузовом поезде.