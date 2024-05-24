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В посольство Израиля в Бельгии бросили гранату

Неизвестный бросил страйкбольную гранату в здание посольства Израиля в Брюсселе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бельгийское СМИ.

В посольство Израиля в Бельгии бросили гранату
© globallookpress.com

Другие детали произошедшего пока неизвестны, прокуратура проводит расследование случившегося.

Инцидент прокомментировал глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. Он призвал «всех проявлять ответственность, не импортировать международные конфликты и не способствовать разобщению».

«Давайте продвигать мир, а не войну», — добавил Лябиб.

Ранее у посольства Израиля в Бельгии прошло несколько акций протеста против военной операции Израиля в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.

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