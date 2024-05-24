В посольство Израиля в Бельгии бросили гранату

Неизвестный бросил страйкбольную гранату в здание посольства Израиля в Брюсселе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бельгийское СМИ.

Другие детали произошедшего пока неизвестны, прокуратура проводит расследование случившегося.

Инцидент прокомментировал глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. Он призвал «всех проявлять ответственность, не импортировать международные конфликты и не способствовать разобщению».

«Давайте продвигать мир, а не войну», — добавил Лябиб.

Ранее у посольства Израиля в Бельгии прошло несколько акций протеста против военной операции Израиля в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.