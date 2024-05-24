Генерал Попов отказался от кассации на решение оставить его в СИЗО

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не будет подавать кассационную жалобу на решение военного суда оставить его под арестом. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Сергей Буйновский.

"Мы не будем обжаловать в кассации решение отклонить наше ходатайство о переводе моего подзащитного Попова под домашний арест", - сказал он.

Ранее Второй западный военный суд отклонил апелляцию Попова, в которой тот просил смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО.

235-й гарнизонный военный суд 17 мая арестовал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Генерал не согласился с этим решением и подал на него апелляцию. Параллельно следователь СК вышел в 235-й Гарнизонный военный суд с ходатайством о смягчении Попову меры пресечения на домашний арест. Судебное заседание по этому вопросу пройдет 27 мая.

По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей.