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Генерал Попов не будет подавать кассацию на решение оставить его в СИЗО

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не будет подавать кассационную жалобу на решение военного суда оставить его под арестом. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Сергей Буйновский.

Генерал Попов отказался от кассации на решение оставить его в СИЗО
© РИА Новости
"Мы не будем обжаловать в кассации решение отклонить наше ходатайство о переводе моего подзащитного Попова под домашний арест", - сказал он.

Ранее Второй западный военный суд отклонил апелляцию Попова, в которой тот просил смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО.

235-й гарнизонный военный суд 17 мая арестовал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Генерал не согласился с этим решением и подал на него апелляцию. Параллельно следователь СК вышел в 235-й Гарнизонный военный суд с ходатайством о смягчении Попову меры пресечения на домашний арест. Судебное заседание по этому вопросу пройдет 27 мая.

По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей.

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Иван Попов
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