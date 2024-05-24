В Москве осудили главу отдела полиции за взятки

Начальнику отдела полиции в Москве Татьяне Фроловой назначили 9 лет колонии общего режима по делу о получении взяток за упрощение постановки на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции города. Москва24

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на пять лет», — говорится в заявлении. News.ru