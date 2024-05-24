Соцработник обокрал пациентов психбольницы на сотни тысяч рублей

В Калининграде сотрудники УФСБ задержали 21-летнего молодого человека, который присвоил себе почти 800 тысяч рублей при передаче пенсий и выплат пациентам городской психиатрической больницы №2, пишет Telegram-канал Amber Mash. Отмечается, что мужчина стал фигурантом дела по статье о присвоении с использованием служебного положения.

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По информации канала, калининградец устроился социальным работником в больницу, он забирал пенсии и другие выплаты от государства на почте, а затем разносил по местам жительства пациентов. Сначала к его работе на было претензий. Однако в ходе проверки было установлено, что в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года он забрал себе 780 тысяч рублей. Юношу задержали и допросили, сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

До этого родственники ветерана ВОВ, проживающего в Самаре, пожаловались на подарок, который принес соцработник. По их словам, 98-летнему пенсионеру подарили просроченный сыр. В администрации уже извинились перед ветераном.

Ранее Telegram-канал Mash Siberia сообщил об избиении пенсионерки сотрудниками пансионата в Новокузнецке Кемеровской области. Пострадавшая также пожаловалась, что персонал учреждения всячески ее оскорблял.