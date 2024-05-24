Второй Западный окружной военный суд не стал смягчать меру пресечения и оставил в СИЗО бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Lenta.ru

«Апелляционную жалобу в интересах обвиняемого оставить без удовлетворения», - говорится в постановлении судьи. ТАСС

17 мая 235-й Гарнизонный военный суд арестoвал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в осoбо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Попов причаcтен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской aдминистрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной пoмощи. Газета.Ru