Полицейские открыли огонь по автомобилю с подростком

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что полицейские в Ленинградской области открыли огонь по колесам автомобиля, которым управлял несовершеннолетний водитель.

Как уточнили в МВД, 16-летний подросток управлял автомобилем «Жигули» и нарушил ПДД. Когда инспектор ГИБДД попытался остановить машину, несовершеннолетний водитель проигнорировал требование и попытался скрыться от преследования. В процессе погони «Жигули» стали опасно увеличивать скорость — чтобы не подвергать опасности других участников движения, сотрудники госинспекции решили открыть огонь по колесам нарушителя.

«При патрулировании территории сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по СПб и ЛО заметили автомобиль, водитель которого нарушал Правила дорожного движения. Требования об остановке он проигнорировал и продолжил движение, увеличив скорость. <...> Пытаясь скрыться, лихач неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», — сообщила Волк.

Отмечается, что сначала инспектор сделал предупредительный выстрел, который 16-летний лихач также проигнорировал. После этого инспектор открыл огонь уже по колесам «Жигулей». Подростка благополучно задержали — он был доставлен отцу, в отношении которого было возбуждено административное дело за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее на видео попал лось, убегающий от московских полицейских.