Стало известно, когда была дана «отмашка» на задержания в Минобороны

Чистки в Минобороны России могли начаться после отражения наступления Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с NEWS.ru эксперт предположил, что до этого момента у президента Владимира Путина не было возможности заняться этим вопросом, поскольку перед ним стояли экстраординарные задачи. По мнению Маркова, борьба с коррупцией рождает дезорганизацию в работе.

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Борьба с коррупцией рождает дезорганизацию в работе. У Путина не было такой роскоши, он был вынужден ждать, пока какие-то экстраординарные задачи не будут решены. <...> Просто раньше не было возможности заняться этим вопросом. Вы помните, как в 2023 году было украинское контрнаступление, до этого были события в Харьковской области, до этого подготовка к СВО, — сказал эксперт.

Марков предположил, что задержания в Минобороны РФ начались сразу же, как бывшему министру обороны Сергею Шойгу удалось остановить украинское наступление. Политолог выразил мнение, что после этого Путину пришлось перевести Шойгу на другую должность, чтобы начать решать проблемы в ведомстве.

Новый глава Минобороны России Андрей Белоусов ранее лаконично ответил на вопрос о задержаниях в ведомстве. Министр сказал, что не будет комментировать ситуацию.

Ранее суд арестовал заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина на два месяца. Генерал-лейтенант стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере. Это уже не первое громкое задержание генералов из Минобороны РФ после назначения нового главы ведомства.