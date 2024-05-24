Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в хищении металла на миллионы рублей, доставили в суд, где рассмотрят жалобу на его арест. Газета.Ru

Он встретил журналистов со словами: «Шоу, да? Очередное». Lenta.ru

17 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей. ТАСС