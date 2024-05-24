Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после появления в соцсетях видеозаписи дорожного конфликта водителя внедорожника Mercedes-Benz G-Class с водителем "Газели" В Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Конфликт произошел на Новорижском шоссе. Водитель Mercedes в пробке попытался вклиниться перед "Газелью", водитель которой его не пропустил. После этого Gelaendewagen перегородил грузовику дорогу, а вышедший из него водитель выстрелил в дверь "Газели". От попадания пули на двери образовалась вмятина. Водителя "Мерседеса" разыскивают.

На кадрах с видеорегистратора видно, что синий Mercedes наискосок остановился перед грузовиком в средней полосе на оживленной трассе. На Mercedes-Benz стрелявшего были установлены номерные знаки Чеченской республики, уточняет паблик Readovka в соцсети "ВКонтакте".