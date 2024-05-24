В забайкальском Красном Чикое пьяный юноша осквернил памятник Ленину, рядом с которым 9 мая возложили цветы в память о погибших участниках Великой Отечественной войны. Как сообщает РЕН ТВ, сейчас в ситуации разбираются следователи.

Видео с действиями злоумышленника появилось в социальных сетях 24 мая. На кадрах еле стоящий на ногах молодой человек пытается забрать у памятника корзину с цветами и в результате падает на землю. Снимала происходящее девушка, которая в этот момент смеялась.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента и решают вопрос о возбуждении уголовно дела по статье о повреждении мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России. Хулигану может грозить до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Запорожье полицейские задержали неоднократно судимого мужчину, который сжигал цветы в пламени Вечного огня. Проведенное медицинское освидетельствование установило, что подозреваемый был пьян. Решается вопрос о возбуждения уголовного дела.