Москвичка впала в кому из-за роллера

В Москве парень катался на роликах, зацепился за поводок и отправил в кому 88-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

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По сведениям издания, 22 мая пожилая женщина гуляла с собакой в столичном парке Тушино, мимо нее проехал молодой человек на роликовых коньках. Он не заметил поводок и зацепился за него, в результате пенсионерка упала на асфальт.

Женщина сильно ударилась головой, парень же, в свою очередь, накричал на нее и скрылся.

Пожилую москвичку доставили в реанимационное отделение и подключили в аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У нее диагностировали ушиб мозга, кровоизлияние и закрытую черепно-мозговую травму. Врачи оценивают состояние женщины как критическое, ее жизнь под угрозой.

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