Генерал Попов не прибыл на рассмотрение ходатайства о выходе из СИЗО

Арестованный ранее по делу о мошенничестве генерал Иван Попов не прибыл в суд на рассмотрение ходатайства о переводе под домашний арест. Ura.Ru

Отмечается, что военный суд 27 мая рассмотрит просьбу Следственного комитета (СК) России о смягчении меры пресечения Попову. Lenta.ru

По словам cудьи, все участники процесса, согласно полученной телефонограмме, находятся сейчас во 2-м Западном окружном военном суде, где в 14:00 мск будет рассматриваться жалоба генерала на смягчение ему меры пресечения. ТАСС