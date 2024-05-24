Появились подробности по делу арестованного генерала Шамарина

ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», руководство которого фигурирует в коррупционном деле начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина, получал госконтракты в 2015-2016 годах на поставки для Минобороны РФ, «Воентелекома» и предприятий оборонно-промышленного комплекса, следует из данных системы проверки контрагентов. ТАСС

Отмечается, что в 2015 году завод получил контракт на поставку оборудования в Минобороны РФ на сумму 278,9 млн рублей, а также госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. Газета.Ru

Первый госконтракт был завершен заводом в марте 2016 года, а второй в январе 2016. При этом, по информации Следкома, Шаманов получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года. Ura.Ru