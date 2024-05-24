Два теплохода столкнулись в Санкт-Петербурге

Теплоход во время разворота на Неве налетел на другое судно, которое в результате удара врезалось в опору Благовещенского моста. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел в районе 01:30 в акватории реки во время туристической прогулки.

«В результате происшествия пострадавших нет, водотечности нет. На теплоходах имеются вмятины и повреждения лакокрасочного покрытия. На опоре моста имеются следы лакокрасочного покрытия от навала судна», - пояснили в ведомстве.

При этом медосвидетельствование показало, что капитаны судов были трезвыми. Транспортная полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее новый теплоход «Метеор 2020-1» во время выполнения экспериментального рейса из Югры столкнулся с теплоходом «Норд-3» при подходке к порту в Салехарде. В ходе происшествия никто не пострадал, суда получили незначительные повреждения.