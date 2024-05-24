Жена российского раввина ослепла после операции

Жена президента Федерации еврейских общин Александра Бороды Инна ослепла после пластической операции в клинике «Клазко». Как сообщает Telegram-канал Mash, 46-летняя женщина винит в произошедшем хирурга Катерину Лонскую.

Супруга президента организации обратилась в «Клазко» для проведения блефаропластики — подтяжки век. По словам адвоката пострадавшей Александра Добровинского, процедуру провели, однако вместо двух дней, которых как правило хватает на восстановление, женщина провела в палате неделю.

В конечном счете Инна Борода осталась без зрения. Исправлять ситуацию пришлось у хирурга в Италии. Несколько операций, в том числе зашивание век, помогли вернуть зрение одному глазу, и то лишь на 30%.

По факту оказания небезопасных услуг возбуждено уголовное дело. Пока Лонская проходит в деле лишь как свидетель и продолжает практиковать, а также рекламировать свои услуги. Добровинский надеется, что у стороны защиты получится переквалифицировать статус хирурга на подозреваемую. Сама Борода переживает, что не может проводить время с детьми и не видит, как они растут. Единственным шансом вернуть зрение сейчас остается сложная операция по пересадке роговицы.