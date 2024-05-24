Жена российского раввина ослепла после операции

Супруга президента Федерации еврейских общин России Инна Борода потеряла зрение после блефаропластики, сообщил адвокат потерпевшей Александр Добровинский. По его словам, операцию проводила хирург Катерина Лонская в московской клинике эстетической медицины «Клазко», отмечает ТАСС.

Инна пришла на операцию по подтяжке век, которая в медицинских кругах считается несложной, в октябре прошлого года. Однако вместо пары дней провела в клинике неделю, после чего потеряла зрение на оба глаза.

Женщине пришлось вновь оперировать уже в Италии, после чего удалось восстановить зрение одного глаза на 30%.

По словам адвоката, возбуждено уголовное дело о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Лонская проходит по этому делу как свидетель, однако защита потерпевшей намерена привлечь ее к ответственности.