ФСБ сообщила о причастности украинской разведки к теракту в «Крокусе»

Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что украинское главное управление разведки (ГУР) имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

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На заседании Совета руководителей спецслужб СНГ Бортников рассказал, что расследование продолжается. Он подчеркнул, что все обстоятельства теракта будут установлены и каждый причастный понесет наказание.

«Уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», - заявил глава ФСБ.

Он уточнил, что по делу о теракте были задержаны более 20 человек. По данным следствия, подготовка теракта, его финансирование, само нападение и побег террористов координировались через интернет членами террористической группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России). Координаторы находились в «афгано-пакистанской зоне».

Бортников добавил, что двое из четырех исполнителей теракта прибыли в Россию из Турции незадолго до нападения. После теракта они получили «четкую команду» двигаться к границе с Украиной, где для них подготовили «окно» с украинской стороны, подчеркнул глава ФСБ. Бортников отметил, что расследованию помогают спецслужбы Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар. Жертвами теракта стали 145 человек, ранения и различные травмы получили более 550 человек.

Четверо исполнителей теракта были арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.

В Следственном комитете сообщили, что в телефонах фигурантов дела были найдены фото людей в камуфляже с украинским флагом. ФСБ показала кадры допроса фигурантов. По словам одного из них, координатор теракта сказал им ехать на Украину, чтобы получить плату за преступление - по одному миллиону рублей на человека.

Позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что следствие подтвердило связь исполнителей теракта с украинскими националистами. Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в теракте очевиден украинский след.