В деле офицера Минобороны Вертелецкого могут появиться новые фигуранты

В деле против начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, возможно появление новых фигурантов. Об этом сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

«В уголовном деле имеются неопознанные личности. В процессе следствия могут выявиться дополнительные обстоятельства, а также появиться новые участники», — заявили представители следствия.

Задержан сотрудник департамента гособоронзаказа Минобороны

Ранее суд в Москве решением арестовал Вертелецкого. По данным следствия, в 2022 году он принял на исполнение работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по государственному контракту, которые остались не выполненными. По версии обвинения, действия подсудимого причинили государству ущерб более чем на 70 миллионов рублей. В рамках уголовного дела были проведены обыски и допросы.

Расследование ведут военные следователи.

В свою очередь адвокат бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подал апелляцию на его арест по обвинениям в мошенничестве.