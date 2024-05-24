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Над Брянской областью сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над Погарским районом Брянской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Над Брянской областью сбили беспилотник
© depositphotos.com
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.

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Александр Богомаз
Минобороны России
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