Над Брянской областью сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над Погарским районом Брянской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.