Аксенов прокомментировал ракетную атаку ВСУ по Крыму

Аксенов сообщил о гибели двух человек в Крыму при ракетной атаке ВСУ
Двое случайных прохожих погибли в Симферопольском районе Крыма в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
"В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих", - заявил Аксенов.
По его словам, также в районе Алушты пустующий объект, предназначенный для хозяйственных нужд, был поражен ракетами. Губернатор отметил, что сотрудники МЧС работают на месте происшествия.
"Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - добавил он.
Глава региона также выразил соболезнования.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Аксенов.