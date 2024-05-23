Аксенов прокомментировал ракетную атаку ВСУ по Крыму

Двое случайных прохожих погибли в Симферопольском районе Крыма в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

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"В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих", - заявил Аксенов.

По его словам, также в районе Алушты пустующий объект, предназначенный для хозяйственных нужд, был поражен ракетами. Губернатор отметил, что сотрудники МЧС работают на месте происшествия.

"Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - добавил он.

Крым подвергся ракетной атаке

Глава региона также выразил соболезнования.