Посол США посетила Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово

Посол США в РФ Линн Трейси посетила корреспондента американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово. Он сохраняет позитивный настрой. Об этом сообщили в Telegram-канале американского диппредставительства.

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«Он находится в СИЗО «Лефортово» и сохраняет позитивный настрой», — уточнили в сообщении.

В посольстве напомнили, что Гершкович ожидает начала судебного процесса.

Накануне экс-президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social заявил, что президент России Владимир Путин освободит журналиста американского издания Эвана Гершковича, при этом российский лидер якобы может сделать это персонально для него.

Гершковича силовики задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Согласно версии ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. 26 марта 2024 года Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня.

Ранее Байден рассказал о работе над возвращением Гершковича и Уилана.