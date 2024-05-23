Брат Нукеновой: Бишимбаев убил еще одного человека

Бывший министр нацэкономики Казахастана Куандык Бишимбаев, приговоренный к 24 годам заключения за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой, до этого сбил насмерть ребенка, но избежал наказания. Об этом в интервью Тимуру Балымбетову рассказал брат убитой Айтбек Амангельды.

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По его словам, об этом ему рассказала еще осенью 2023 года женщина, которая попросила не раскрывать ее имени. Она откликнулась на призыв семьи Нукеновой поделиться любой важной информацией о Бишимбаеве и ночи убийства. Женщина сообщила, что инцидент произошел «очень давно» и на его момент экс-министр находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако Бишимбаев смог избежать наказания, поскольку вину на себя взял другой человек.

«Сначала я воспринял все скептически. Но она потом поделилась в соцсетях очень большим количеством информации, и они совпадали с официальными данными. Все с точностью. Она назвала мне имя человека, взявшего на себя вину тогда. Дату рождения. И информацию о том, что он три месяца в ИВС сидел. А дальше по примирению сторон дело было закрыто. Как несчастный случай это приписали», — поделился Амангельды.

После этого карьера у отца Бишимбаева пошла «в гору», а он сам ушел в армию, не доучившись. Затем экс-министр уехал в США, откуда вернулся «уже совсем другим», добавил он.

Также Амангельды указал, что женщина, рассказавшая эту историю, не была лично вовлечена в эту ситуацию. Он предполагает, что она работала в семье Бишимбаевых.