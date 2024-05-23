Экономисту Сонину* заочно дали 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Гагаринский суд Москвы заочно назначил 8,5 лет колонии экономисту Константину Сонину* (признан иноагентом на территории РФ) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

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Сонин с 2001 по 2013 год занимал должность профессора РЭШ и ЦЭФИР, с 2011 по 2013 год — пост проректора Российской экономической школы, в 2013-2014 годах был проректором ВШЭ, в 2013-2022 годах — профессором факультета экономических наук НИУ ВШЭ. Кандидат физико-математических наук.

В сентябре 2015 года стал профессором Школы государственной политики имени Ирвинга Харриса Чикагского университета.

«Суд заочно назначил Сонину* Константину Исааковичу наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима», — отметили в пресс-службе.

По данным агентства, ученого привлекли к уголовной ответственности за публикации в мессенджере Telegram о действиях российских военнослужащих в украинском городе Буча в ходе специальной военной операции. Свою вину он не признал.

Следователи вменили ему часть 2 статьи 207.3 (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит до 10 лет лишения свободы.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России