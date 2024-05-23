В Битцевском лесу в Москве нашли схрон с боеприпасами

Мужчина с металлоискателем обнаружил в Битцевском лесу в Москве схрон с боеприпасами, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Схрон был найден в районе улицы Академика Капицы в Коньково.

В нем находился рюкзак с 7 противопехотными гранатами, 5 детонаторами, одним выстрелом РПГ и 200 патронами.

На месте работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец обнаружил в лесу схрон с учебными противопехотными гранатами и учебным зарядом для гранатомета.