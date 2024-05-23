Задержан сотрудник департамента гособоронзаказа Минобороны

Глава управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ Владимир Вертелецкий задержан по подозрению в получении взятки, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Официальных подтверждений этой информации не поступало.

Вертелецкий занимался размещением тендеров на закупку оружия для нужд Вооруженных сил РФ. Предварительно, с его помощью компания получила государственный оборонный заказ.

За это, пояснили журналисты, гендиректор «подарил» военному автомобиль и загородный дом, которые потом он оформил на родственников.

Напомним, что накануне по делу о получении особо крупной взятки был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

Кроме того, 21 мая стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта.

Дело Попова, отмечают эксперты, стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Появились подробности обыска у задержанного замначальника Генштаба

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил , в ответ на просьбу прокомментировать задержания, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.