Вблизи летевшего в Москву самолета заметили четыре шара в небе

Пилоты российского самолета заметили несколько неопознанных предметов в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Нижнекамска в Москву Boeing 737-800 в среду, 22 мая. Отмечается, что экипаж доложил о наблюдении по меньшей мере четырех шаров серо-розово цвета небольшого размера неподалеку от самолета.

Отмечается, что в этот момент на борту лайнера находились пассажиры. Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. В результате самолет приземлился в столичной авиагавани Шереметьево.

Ранее 23 мая вслед за Казанью временные ограничения на полеты ввели еще и в аэропорту Нижнекамска. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такое решение было принято в целях безопасности.